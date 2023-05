Galtier accusé de racisme, Patrick Vieira est sans pitié

Dans : OGC Nice.

Par Claude Dautel

Accusé par un ancien dirigeant de l'OGC Nice d'avoir tenu des propos racistes lorsqu'il était au club, Christophe Galtier a répondu et déposé des plaintes. Patrick Vieira, ancien coach du Gym, a fait entendre sa voix.

Le mois dernier, c’est un véritable séisme qui traversait le football français, lorsque la teneur d’un email de Julien Fournier, ancien directeur du football de l'OGC Nice, à un des responsables d’Ineos était révélée. Ce dernier affirmait que Christophe Galtier, lorsqu’il était le coach du club azuréen, aurait eu des propos racistes et discriminatoires. Une accusation qui a fait bondir celui qui est désormais l’entraîneur du Paris Saint-Germain, lequel a aussitôt porté plainte contre Julien Fournier, et les deux journalistes, Daniel Riolo et Romain Molina, pour diffamation et mise en danger par diffusion d’informations. Depuis, aucun joueur ayant travaillé sous les ordres de Christophe Galtier n’est venu confirmer ces graves accusations, et le coach du PSG a reçu le soutien de très nombreux collègues et même de joueurs. Ancien entraîneur de l’OGC Nice (juin 2018 à décembre 2020), Patrick Vieira a évoqué cette histoire dans un entretien avec Olivier Dacourt. Et le champion du monde 1998 a été très clair.

Vieira attend que l'affaire Galtier aille au bout

Interrogé sur les accusations dont est l'objet Christophe Galtier, Patrick Vieira n'a pas voulu choisir son camp. Mais l'ancien coach niçois, à qui Galtier a succédé après un intérim de quelques mois assuré par Adrian Ursea, a réclamé une sanction sans pitié. « Les accusations sont très graves, car elles sont portées à l’homme, à l’entraîneur et il est important d’aller au bout de cette histoire. Si ces propos ont été tenus par Galtier, il doit y avoir des sanctions et des sanctions exemplaires. Mais si Galtier n’a pas tenu ses propos, les accusations sont très graves et les gens qui l’ont accusé doivent être punis aussi gravement que si Galtier a tenu ces propos-là. D’un côté ou de l’autre, ce sont des choses graves et on ne peut pas laisser passer. Ce que je pense du ramadan ? Je n’ai jamais posé la question à mes joueurs, c’est quelque chose de personnel, mais c’est à eux de savoir. Ce débat est inutile », a confié Patrick Vieira lors du Canal Champions Club.