ECL : Le match de Nice pas diffusé, Tel Aviv version Picsou

Dans : OGC Nice.

Par Mehdi Lunay

A 24 heures du barrage aller de Ligue Europa Conférence chez le Maccabi Tel Aviv, les supporters de Nice ne savent toujours pas où regarder le match de leur équipe à la télévision. Le club accuse son homologue israélien de ne pas suivre la procédure habituelle.

A l'heure où les droits TV s'arrachent à prix d'or et où les chaînes sportives sont très nombreuses en France, la situation peut paraître cocasse pour l'OGC Nice. Les Aiglons entrent en coupe d'Europe avec le match aller de barrage pour la Ligue Europa Conférence sur la pelouse du Maccabi Tel Aviv. Un match qui devrait être suivi par les supporters niçois, enfin si cette possibilité leur est donnée. En effet, à quelques heures du coup d'envoi, prévu pour 19h jeudi, aucune chaîne n'a prévu de diffuser le match. Pas une histoire de boycott, plutôt de gros sous.

Le Maccabi Tel Aviv veut vendre le match lui-même selon Nice

Dans les tours préliminaires de coupe d'Europe, la règle est un peu différente que pour la compétition en elle-même. Les droits TV du match sont vendus par le club concerné par la rencontre aux chaînes de télévision. Quand cette équipe évolue à l'extérieur, la coutume veut que le club étranger lui rétrocède les droits TV. Or, ici, Nice accuse le Maccabi Tel Aviv de ne pas avoir réalisé cela et de vouloir vendre par lui-même ces droits aux chaînes de télévision tout comme aux radios françaises.

« Le Gym a proposé au club un échange des droits en France et en Israël, par réciprocité pure et simple, et s’est assuré de la production et de la diffusion du match retour dont il détient les droits. Malheureusement, le Maccabi Tel-Aviv n’a pas souhaité répondre favorablement à cet échange de bons procédés qui se pratique régulièrement à ce niveau des épreuves continentales et préfère commercialiser les droits de la rencontre en France de son côté. Les radios françaises qui entendaient couvrir le match des Aiglons sont dans le même cas de figure, là où il n’est jamais question d’argent en France. Le droit à l’information s’imposant. La diffusion du match aller dans l’Hexagone dépend ainsi de la réussite du Maccabi Tel-Aviv dans sa démarche », a communiqué le club niçois sur son site internet. Il faudra donc trouver un accord dans les dernières heures ou les supporters niçois ne pourront voir que le score du match jeudi soir.