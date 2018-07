Officiel : Un nouveau contrat professionnel au FC Nantes

Dans : FC Nantes, Mercato, Ligue 1.

Grand espoir défensif du FC Nantes, Batista Mendy va rester à la Jonelière encore quelques années. Puisque ce lundi, le joueur de 18 ans a signé son premier contrat professionnel avec les Canaris. Désormais engagé jusqu'en 2021 avec le FCN, le solide défenseur central tentera de faire sa place au sein du groupe pro sous les ordres de Miguel Cardoso. Une signature qui fait sa fierté.

« C'est beau de devenir professionnel à 18 ans et c'est un honneur de signer au FC Nantes. C'est un rêve depuis que je suis gosse. Cette signature prouve que, depuis mon arrivée en 2015, j'ai bien travaillé. C'est un changement incroyable d'avoir repris avec les pros. Le rythme est plus soutenu, c'est plus costaud. J'ai été bien accueilli par les joueurs et le coach qui nous encourage et nous alerte sur quelques manques pour nous faire progresser. J'ai hâte de jouer et de pouvoir découvrir la Beaujoire ! », a lancé, sur le site de son club, l'international français U18, qui est donc ravi de franchir un nouveau palier dans la Maison Jaune.