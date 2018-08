FCN : Nantes prend la défense de Kalifa Coulibaly

Dans : FC Nantes, Ligue 1.

Au cœur d'un tourbillon médiatique ces dernières heures, Kalifa Coulibaly a été défendu par le FC Nantes.

Ce lundi, Ouest-France annonçait que Kalifa Coulibaly avait été arrêté, jeudi soir, par la police et embarqué au commissariat pour une supposée violence au marteau à l'encontre d'une femme. Relâché dès le lendemain, vu que cette dernière a refusé de porter plainte, l'attaquant nantais risque toutefois de faire l'objet de poursuites, sachant que le Parquet de Nantes refuserait de classer cette affaire sans suite. Autant dire que l'international malien est potentiellement dans de sales draps. En attendant, et suite à sa titularisation face à Caen samedi dernier (1-1), Coulibaly a reçu le soutien de son club.

« Le FC Nantes entend réagir aux articles de presse relatifs à la garde à vue de Kalifa Coulibaly. Ainsi qu’il l’a été rapporté, le Club a été tenu informé des faits reprochés à Kalifa Coulibaly, au sujet desquels le joueur a fait part de sa stupéfaction et de son incompréhension la plus totale, réfutant toutes les accusations formées à son encontre. Kalifa Coulibaly s’est ainsi défendu d’avoir commis tout acte de violence à l’encontre d’une ex-compagne. Rassuré par les échanges qu’il avait pu avoir avec les policiers l’ayant interrogé le mercredi 22 août 2018 et confiant en ses propres explications, le joueur a également tenu à rassurer le FC Nantes sur sa capacité à jouer contre le SM Caen dès samedi soir. A ce stade, le Club, qui prend acte qu’aucune plainte n’a effectivement été déposée à l’encontre de Kalifa Coulibaly, conserve toute sa confiance en ce dernier », a expliqué, dans un communiqué, le FCN, qui restera donc du côté de son joueur dans cette histoire.