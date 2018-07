Officiel : Le FCN en mode Fortnite pour annoncer Evangelista

Dans : FC Nantes, Mercato.

C’est de manière très originale que le FC Nantes a fait savoir la signature de son nouveau joueur. Après une mise en scène en mode Fortnite, le rideau s’est levé sur Lucas Evangelista, arrivé récemment à Nantes et qui a passé sa visite médicale avec succès ce vendredi. Ce milieu de terrain brésilien, international chez les jeunes, arrive en provenance de l’Udinese après un prêt réussi à Estoril la saison passée. Lucas Evangelista fait l’objet d’un transfert estimé à 4 ME. Le nouveau numéro 17 de la Maison Jaune, qui s’est engagé pour cinq an, est la deuxième recrue du club après le latéral Fabio.