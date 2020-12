Nantes : Sévérac couronne Domenech « pire entraîneur de l'histoire »

Dans : FC Nantes.

Le FC Nantes a officialisé samedi soir l'arrivée de Raymond Domenech au poste d'entraîneur. Un choix qui fait d'énormes vagues.

Quelques semaines après s'être séparé de Christian Gourcuff, Waldemar Kita a annoncé officiellement samedi soir la nomination de Raymond Domenech au poste d'entraîneur de l'équipe première. L'homme de 68 ans aura la tâche compliquée de redresser le FC Nantes qui végète aujourd'hui à la 16e place de Ligue 1, à trois points seulement de Lorient (18e). Sans club depuis son départ de l'équipe de France en 2010, l'entraîneur traîne toujours derrière lui le fiasco de Knysna lors de la Coupe du Monde 2010. Très surprenant, le choix du Président nantais est fortement décrié sur les réseaux sociaux mais également par les observateurs. Au micro de RTL, Dominique Séverac a violemment taclé l'ancien sélectionneur des Bleus.

« C'est le plus mauvais entraîneur français de l'histoire. Le pire sélectionneur depuis Louis 16 comme disait Eric Cantona. Je ne vois pas comment un homme qui connait plus le football depuis 10 ans, et qui peut-être ne l'a jamais connu quand il était dedans, peut avoir un savoir particulier avec des joueurs qui ont changé, une génération qu'il va découvrir. Pour moi c'est un fiasco annoncé » a déclaré le journaliste du Parisien, qui cotoyait pourtant Domenech sur le plateau de l'Equipe d'Estelle, la compagne du nouvel entraîneur du FC Nantes. Raymond Domenech débutera son aventure nantaise le 6 janvier prochain avec un match de la plus haute importance face au Stade Rennais. Après avoir connu la Ligue 2 pendant quatre saisons entre 2009 et 2013, les Canaris risquent bien de lutter pour leur maintien en Ligue 1 jusqu'à la fin de la saison.