Nantes ‍: Pire que Domenech, Gourvennec entre dans l’histoire

Dans : FC Nantes.

Par Eric Bethsy

Battu à domicile par Clermont (1-2) dimanche, Jocelyn Gourvennec rate complètement ses débuts sur le banc du FC Nantes. L’entraîneur des Canaris vient d’enregistrer sa quatrième défaite en cinq matchs de Ligue 1. Une statistique peu flatteuse pour celui qui rejoint Raymond Domenech dans l’histoire du club.

Tout avait pourtant bien commencé pour Jocelyn Gourvennec. Nommé le 29 novembre dernier, l’entraîneur du FC Nantes avait réussi l’exploit de mettre fin à l’invincibilité de l’OGC Nice (1-0) trois jours plus tard. On croyait alors à la métamorphose des Canaris grâce à leur nouveau coach. Sauf que les choses ont mal tourné derrière. Depuis ce succès convaincant, Nantes vient d’enchaîner quatre défaites consécutives en Ligue 1, dont celle à domicile contre Clermont dimanche.

Gourvennec en plein cauchemar

Les conséquences sont inévitables. Au classement, le pensionnaire de la Beaujoire se rapproche dangereusement de la zone de relégation, le barragiste lyonnais n’étant qu’à deux longueurs. Quant aux statistiques, Jocelyn Gourvennec écrit déjà les plus mauvaises pages de l’histoire du FC Nantes ! Installé en décembre 2020, puis licencié en février 2021, un certain Raymond Domenech avait déjà frappé très fort.

L’ancien sélectionneur de l’équipe de France était devenu le premier coach nantais avec aucune victoire pour ses cinq premiers matchs de Ligue 1 (trois matchs nuls et deux défaites). Jocelyn Gourvennec fait aussi bien au niveau des unités empochées (3 sur 15 possibles). Mais avec un total de quatre revers en cinq matchs de championnat, une première pour les débuts d’un entraîneur à Nantes, on peut dire que le successeur de Pierre Aristouy fait pire que Raymond Domenech !

100 - Jocelyn Gourvennec a connu sa 100e défaite sur un banc de Ligue 1, lors de son 241e match, devenant l'entraîneur le plus rapide à atteindre ce total dans l'élite depuis László Bölöni en février 2011 (lors de sa 237e rencontre). Laborieux. #FCNCF63 pic.twitter.com/SkF2fCXlDr — OptaJean (@OptaJean) January 14, 2024

Et ce n’est pas tout. L’actuel coach des Canaris, passé par Guingamp, Bordeaux et Lille, a vécu sa 100e défaite dimanche en 241 matchs de Ligue 1, devenant ainsi « l'entraîneur le plus rapide à atteindre ce total dans l'élite depuis László Bölöni en février 2011 (lors de sa 237e rencontre) », souligne Opta, sans doute attentif aux prochains records à la portée de Jocelyn Gourvennec.