Nantes : Pierre Ménès annonce un désastre

Barragiste depuis ce week-end, le FC Nantes traverse une crise hallucinante, et si l'on en croit Pierre Ménès, les choses risquent de durer tellement cette équipe est faible.

Les optimistes se diront qu’avec 15 matchs sans victoire en Ligue 1 le FC Nantes n’est pas dans la zone rouge, occupée par Dijon et Nîmes, mais à ce rythme (4 points en 7 matchs depuis la venue de Raymond Domenech) il est clair que les Canaris devraient rapidement s’installer sur un des deux sièges éjectables. La première période du match contre Lille a été un naufrage total, et si la suite a été légèrement mieux, c’est peu dire que les joueurs nantais sont clairement d’un niveau indigne de la Ligue 1 depuis des mois. Pierre Ménès, qui avait pourtant validé la venue de Raymond Domenech, estime que les performances actuelles et le niveau du FC Nantes ne permettent pas de croire à un miracle, surtout avec des attaquants totalement à côté de la plaque.

Evoquant les Canaris, le consultant de Canal+ n’est pas tendre. « On n’attendait pas grand chose du FC Nantes face à l’ogre lillois et… on n’a pas été déçu. Surtout en première période, avec une prestation effarante de faiblesse. Les Canaris ne faisaient pas deux passes et en sont arrivés à un point où ils étaient tellement mauvais qu’ils faisaient déjouer Lille ! Même après avoir ouvert le score sur une reprise de David consécutive à une mésentente entre Girotto et Louza devant le but, le LOSC semblait gagné par la médiocrité ambiante. Après le repos, on a vu un peu de mieux côté Canaris, un peu plus de pression. Mais c’était bien trop peu. Cette équipe est quasiment incapable de marquer un but », constate un Pierre Ménès, qui ne remontera pas le moral des fans nantais. A moins que la rumeur d'un nouveau séisme sur le banc nantais, avec le départ de Domenech et la venue de Genesio, ne change la donne.