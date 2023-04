Nantes : Kombouaré envoie ses joueurs à Pôle Emploi

Dans : FC Nantes.

Par Mehdi Lunay

Après la défaite de Nantes à Auxerre dimanche dernier, Antoine Kombouaré avait choqué en parlant de Nantes comme d'une équipe de « merde ». Une semaine après, le Kanak persiste et signe, n'ayant aucune pitié pour les joueurs traumatisés par ses mots.

Si le FC Nantes a ébloui ses supporters en coupe d'Europe et en coupe de France, la situation du club en Ligue 1 ne permet plus à Antoine Kombouaré d'être indulgent. Le Kanak a parfois utilisé l'humour pour dédramatiser les résultats difficiles de sa formation, justifiant longtemps les contre-performances de son équipe par la fatigue. Néanmoins, son discours s'est considérablement durci avec la disette de succès qui touche les Nantais en championnat. Nantes reste sur huit matchs sans victoire (trois nuls et cinq défaites), ayant perdu sa dernière rencontre à Auxerre dimanche dernier. Un match sans, face à un concurrent direct pour le maintien, qui a fait perdre son sang-froid à Kombouaré.

Kombouaré ne veut pas de faibles dans son FC Nantes

Au micro d'Amazon Prime Vidéo après le match, l'entraîneur nantais a qualifié son FCN d'équipe de « merde ». Des mots forts qui ont impressionné ou choqué les journalistes. Mais, peu importe pour Antoine Kombouaré qui assume ses propos. Ce vendredi, en conférence de presse avant Nantes-Troyes, il a confirmé cette stratégie agressive. Pour lui, rien de choquant dans sa sortie à Auxerre. Ses joueurs sont habitués à ce type de discours et, si ce n'était pas le cas, ils devront accepter ses paroles ou quitter son vestiaire.

« Quand tu fais 3 points sur 24, t’es quoi ? Tu fais des matchs de merde donc t’es une équipe de merde. Si t’es vexé après ça, va faire un autre métier. Mes joueurs sont capables de l’entendre. Quand je vous dis ce que je vous dis, ne vous inquiétez pas que, quand je suis avec eux, je suis encore plus dur. Avec vous je fais de la politique, je compose », a t-il lâché. Kombouaré, dont les paroles ont reçu le soutien d'Alban Lafont notamment, sait plus que tout autre que la situation de son club de cœur n'est pas bonne. Une manière comme une autre de réveiller le FC Nantes et de lui donner envie de s'arracher contre Troyes. Un match aussi important que la finale de la coupe de France contre Toulouse, plus personne ne peut en douter désormais avec Antoine Kombouaré.