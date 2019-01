Nantes-ASSE : La Beaujoire prépare un bel hommage à Emiliano Sala

Dans : FC Nantes, ASSE, Ligue 1.

Mercredi, Nantes accueillera l’AS Saint-Etienne en clôture de la 22e journée de Ligue 1. Un match forcément particulier puisqu’il s’agira pour les Canaris du premier depuis la tragique disparition d’Emiliano Sala, dont l’avion est introuvable depuis lundi dernier. Dans un communiqué, le FC Nantes a annoncé que de nombreux hommages seront rendus à l’attaquant argentin. Mais la famille souhaitant garder espoir, pas de minute de silence ou de brassard noir au programme.

« Parce qu'il a porté avec passion et avec fierté le maillot nantais durant quatre saisons, les joueurs porteront, eux aussi, face à Saint-Étienne la tunique jaune floquée "Sala", avec, en dessous de leur numéro, le message "Animo Emi" ("Courage Emi" en espagnol). Avant cela, de nombreux soutiens lui seront apportés, en accord avec les choix de la famille (…) Une bâche où figurera son portrait sera posée dans le rond central durant tout l'avant-match. Comme sur les terrains de nos équipes jeunes ce week-end, Valentin Rongier et les siens s'échaufferont également avec un tee-shirt à son effigie, avec inscrit "On t'aime Emi". L'avant-match sera également marqué par la diffusion sur les écrans géants de photos et vidéos retraçant ses quatre belles saisons au FC Nantes. Un tifo dans tout le stade sera dressé, et il n'y aura pas de musique pour l'entrée des joueurs afin que l'ensemble du stade reprenne le chant à sa gloire. Enfin, les Jaune et Vert évolueront avec un brassard vert, couleur de l'espoir, autour du bras » a expliqué le club dans sur son site officiel. Voilà qui promet une soirée très émouvante à La Beaujoire mercredi soir…