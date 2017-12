FCN : Ranieri retourne à Leicester pour son mercato

Dans : FC Nantes, Mercato, Premier League.

En quête de nouveaux renforts lors du prochain mercato hivernal, le FC Nantes de Claudio Ranieri pourrait aller se renforcer en Premier League, et plus précisément... à Leicester.

Malgré une passe un peu plus compliquée, sachant que le FCN n'a gagné qu'un seul de ses cinq derniers matchs de Ligue 1 face à Monaco fin novembre (1-0), Nantes semble avoir les armes pour lutter pour la cinquième place. Actuellement dans le Top 5, les Canaris ont pourtant subi le retour de Rennes, Montpellier et de Nice après leur revers contre l'OGCN dimanche (1-2). Mais voyant qu'une ouverture est possible pour retrouver la Coupe d'Europe à l'issue de cette saison, la direction jaune et verte souhaite renforcer son équipe cet hiver pour aller chercher ce graal oublié depuis plus de dix ans...

Si un attaquant est notamment attendu sur les bords de l'Erdre, Waldemar Kita envisage aussi de recruter en défense. Et selon Ghanasoccernet, la piste principale mènerait à Daniel Amartey. Suivi par le FCN depuis 2015, l'international ghanéen rêve de rejouer sous les ordres de Claudio Ranieri, qui l'avait fait venir en Premier League en 2016. Auteur d'une toute petite apparition avec le LCFC cette saison, le joueur de 22 ans, capable de jouer en charnière centrale ou au poste de sentinelle, n'est pas dans les plans de Claude Puel. Par conséquent, le FCN compte récupérer le Black Star en prêt pour la deuxième partie de saison. Des discussions entre toutes les parties vont même être entamées au cours des prochains jours, alors que le mercato d'hiver ouvrira ses portes dans trois semaines.