Mercato : Nantes attaqué, ça va lui coûter un Blas

Meneur de jeu et leader d'attaque d'une très belle équipe nantaise la saison passée, Ludovic Blas est une solide valeur marchande du FC Nantes. Convoité au mercato, il est la cible d'une première offensive en Ligue 1 signée du LOSC.

Le samedi 7 mai dernier, Ludovic Blas a écrit un nouveau chapitre dans la grande histoire du FC Nantes. Le meneur de jeu des Canaris faisait preuve de sang-froid pour fusiller Marcin Bulka sur penalty et offrir au club de Loire-Atlantique sa quatrième coupe de France, le premier trophée depuis 2001. Un épilogue logique pour l'ancien guingampais à l'issue d'une saison où il a porté son équipe vers les sommets avec un niveau de jeu en net progrès et une plus grande maturité sur le terrain. De quoi en faire un leader du vestiaire nantais mais aussi une tentation pour les autres clubs.

Les supporters du FC Nantes le savent, un départ de Ludovic Blas dès cet été est une réelle possibilité. Si cela serait un crève-cœur au vu de son niveau et des échéances européennes à venir, le contexte économique du club ne peut ignorer combien d'argent peut rapporter le joueur de 24 ans. Si pour le moment aucune offre n'a été transmise aux Canaris, le LOSC semble décidé à lancer la première offensive comme le rapporte le journaliste Fabrizio Romano.

Excl: Lille are in talks to sign Ludovic Blas from Nantes. Concrete interest and negotiations on as Fonseca now wants French player as new signing. 🔴🇫🇷 #transfers



Clubs will open discussions to reach full agreement soon. pic.twitter.com/YmYKGaFZuS