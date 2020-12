L1 : Raymond Domenech officialisé samedi à Nantes

Dans : FC Nantes.

Il est désormais acquis que Raymond Domenech sera bien entraîneur du FC Nantes jusqu'à la fin de saison. L'annonce aura lieu dans 24 heures.

Pour les supporters de Nantes le suspense va s’achever ce week-end, et si l’on en croit ce qu’ils en disent sur les réseaux sociaux, c’est avec rancoeur qu’ils vont apprendre que Raymond Domenech sera bien sur le banc des Canaris pour au moins six mois. Annoncée comme imminente depuis plusieurs jours, la signature de l’ancien sélectionneur national de l’équipe de France devrait être officialisé dans les prochaines 24 heures par le club de Waldemar Kita. C’est du moins ce qu’affirme David Phelippeau, journaliste toujours très bien informé de 20 Minutes.

Et selon le spécialiste du FC Nantes, même s’il n’a pas encore été intronisé entraîneur du club de Loire-Atlantique, Raymond Domenech s’est déjà mis au travail « Officialisation de la venue de Domenech prévue normalement samedi. Ça pense déjà au mercato. Joueurs défensifs à venir sans doute », annonce David Phelippeau au sujet de ce qui est l'une des énormes surprises d'une trêve hivernale partie sur les chapeaux de roue. Le seul avantage qu'a Waldemar Kita dans cette venue de Raymond Domenech c'est que les stades sont vides et le président des Canaris ne subira pas la vindicte populaire du côté de la Beaujoire. Reste que pour son premier match de 2021, le FC Nantes version Domenech jouera contre le Stade Rennais, on a connu baptême du feu plus simple au moment où les Nantais visent désormais le maintien et rien de plus.