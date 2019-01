Kylian Mbappé offre 30.000 euros pour les recherches d'Emiliano Sala

Dans : FC Nantes, Ligue 1, PSG.

La famille d'Emiliano Sala avait fixé à 300.000 euros le montant total de la collecte lancée via crowfunding afin de financer les recherches de l'attaquant, disparu lundi soir lorsque l'avion qui le transportait de Nantes à Cardiff a été perdu par les radars aériens au large de Guernesey. Si cette somme a été aussi rapidement atteinte, c'est que ce dimanche matin, Kylian Mbappé a offert un peu plus de 30.000 euros afin de combler la différence entre la somme déjà recueillie et les 300.000 euros visés. Un beau geste du champion du monde français du PSG, qui avait été l'un des premiers à faire part de son émotion mardi dernier lorsque la nouvelle de la disparition d'Emiliano Sala avait été officialisée.

Selon les informations communiquées par les proches de l'attaquant, une société spécialisée entame les recherches, et cela malgré une situation météorologique très mauvaise près de l'île anglo-normande où l'avion et ses deux occupants ont disparu lundi peu après 21h.