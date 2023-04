FCN : Un « vieux con » à la Guy Roux, Kombouaré se lâche

Dans : FC Nantes.

Par Eric Bethsy

A deux mois de la fin de son contrat, Antoine Kombouaré laisse planer le doute sur son avenir. L’entraîneur du FC Nantes écarte l’idée de prendre sa retraite. Mais le technicien ne s’éternisera pas sur les bancs.

Alors que le FC Nantes s’apprête à disputer une finale de Coupe de France face à Toulouse samedi, Antoine Kombouaré semble encore indécis quant à son avenir. L’entraîneur des Canaris arrive à la fin de son contrat en juin prochain. Et ses déclarations laissent penser que son contrat ne sera pas forcément prolongé. La semaine dernière par exemple, l’ancien coach du Paris Saint-Germain, que l’on sait en froid avec le président Waldemar Kita, laissait entendre qu’il pourrait bientôt raccrocher.

🗣 "𝘋𝘢𝘯𝘴 𝘢𝘶𝘤𝘶𝘯𝘦 𝘢𝘶𝘵𝘳𝘦 𝘤𝘰𝘮𝘱𝘦́𝘵𝘪𝘵𝘪𝘰𝘯 𝘵𝘶 𝘯𝘦 𝘳𝘦𝘴𝘴𝘦𝘯𝘴 𝘤̧𝘢"



Antoine Kombouaré, l'entraineur du @FCNantes, s'est confié à la veille de la finale de la #CoupeDeFrance !



Suite de l'interview 👉 https://t.co/aXgbsDZpES pic.twitter.com/xlxW8zELHj — Coupe de France (@coupedefrance) April 28, 2023

« Quand tu travailles beaucoup, tu n’as pas de temps avec ta famille, regrettait le Kanak en conférence de presse. Je ne me plains pas, je suis super heureux. Mais quand tu sors de ces carrières-là, tu as envie de lever le pied. C’est plutôt ce à quoi je pense. » Une semaine plus tard, Antoine Kombouaré écarte l’idée d’une retraite imminente. Mais l’entraîneur des Canaris assure qu’il ne s’éternisera pas dans ce métier. « Si j’ai peur de l’année de trop ? Non mais je réfléchis à la fin », a répondu Antoine Kombouaré au quotidien Le Parisien.

« Je ne veux pas faire du Guy Roux »

« Ce ne sera pas l’année prochaine mais là, on entre dans l’année de mes 60 ans. Et c’est le moment d’un cap, a-t-il poursuivi. Sans faire injure à personne, je ne veux pas faire du Guy Roux. J’ai encore la foi et l’envie et je me sens prêt à bondir sur la pelouse comme si j’avais encore le corps d’un joueur. Mais je ne serai pas un vieux con sur un banc et je ne ferai pas l’année de trop. Quand j’entends 64 ans, ça me parle à moi aussi. Disons dans ces eaux-là. Mais je n’ai aucun plan de carrière. Ma carrière, c’est le sens du vent et des coups de fil de présidents. » Pas de retraite pour le moment, mais Antoine Kombouaré ne garantit pas un avenir à Nantes.