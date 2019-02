FCN : Un candidat se positionne pour racheter le FC Nantes !

Dans : FC Nantes, Ligue 1.

Initialement associé à Waldemar Kita pour porter le projet du nouveau stade privé du FC Nantes avant ce que dernier ne soit finalement abandonné, Yoann Joubert, PDG du groupe immobilier Réalités, entend bien jouer un rôle dans l’avenir du club de Loire-Atlantique. Interrogé par 20 Minutes, l’homme d’affaires a confirmé qu’il était intéressé pour racheter le FC Nantes, afin de lui insuffler un nouveau souffle.

« Il reste propriétaire du FCN, mais jusqu’à quand ? On verra. On peut imaginer que les choses bougent. C’est à Waldemar Kita de faire une évaluation de la situation. C’est à lui de prendre sa décision » a confié Yoann Joubert avant de poursuivre. « Si je suis intéressé par la reprise du club ? Oui, avec des partenaires. Il y a des acteurs dynamiques qui aiment ce club et ont envie d’essayer. Mais avant de se lancer, ça nécessite un peu de recul, beaucoup d’analyse. Je veux faire les choses bien. On s’engagera le jour où on sentira que les chances de succès sont réunies. On voit bien qu’il y a un divorce entre le club et le territoire. On ne peut plus assister à chaque match à une contestation, à des banderoles hostiles. Depuis 10 ans, il n’y a que ça. C’est terrible pour l’image de Nantes » a expliqué l’homme d’affaires. Reste maintenant à savoir si Waldemar Kita est prêt à céder sa place. Ce n’est pas gagné…