FCN : Sala en rival de Messi, Higuain et Aguero, ce coach valide

Auteur d'une première partie de saison canon du côté du FC Nantes, Emiliano Sala est clairement un international en puissance, selon Patrice Garande.

Après 14 journées de Ligue 1, Emiliano Sala est le co-meilleur buteur du championnat, mais aussi d'Europe, aux côtés de Kylian Mbappé, avec ses 11 réalisations. Une très grande performance pour celui qui n'a jamais dépassé la barre des 15 buts en une saison de L1. Autant dire que ses prestations à Nantes ne passent plus inaperçues, surtout que Vahid Halilhodžić, ancien grand buteur de la maison jaune et verte, le pousse toujours dans ses retranchements. Désormais, le joueur de 28 ans est plus proche que jamais de l'Albiceleste.

D'après Patrice Garande, qui a connu Sala sur le banc de Caen en 2015, le nouveau sélectionneur argentin Lionel Scaloni n'a plus d'excuses pour zapper le goleador nantais avant la Copa America 2019, et ce malgré la concurrence de Messi, Agüero, Higuain ou Icardi. « Sala, il est bien parti pour dépasser les 20 buts, et on le regarde autrement. S’il reste à ce niveau, même le sélectionneur argentin ne pourra pas l’ignorer malgré les clients qui sont devant lui... », a balancé, dans Le Parisien, le technicien français, qui voit donc grand pour Sala. Pour atteindre ce rêve, l'attaquant va peut-être devoir profiter de sa très bonne saison pour franchir un cap en quittant Nantes pour un plus grand club européen lors du prochain mercato.