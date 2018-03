FCN : Rongier est le meilleur tacleur, coucou Pierre Ménès

Dans : FC Nantes, Ligue 1.

Meilleur tacleur debout des cinq grands championnats européens en 2017, Valentin Rongier a confirmé son statut en... envoyant une pique à Pierre Ménès.

« On n'a pas énormément de ballon, mais on prend tout autant de plaisir en défendant bien qu’en attaquant bien ». Le 4 mars dernier, après le nul de Nantes contre l'OM au Vélodrome (1-1), Valentin Rongier avouait un certain plaisir à jouer à l'italienne. Bon joueur de ballon, le milieu du FCN préfèrerait sûrement pratiquer un jeu à la nantaise, mais le joueur de 23 ans sait pertinemment que Claudio Ranieri tire actuellement le meilleur de l'effectif des Canaris. Ce qui lui permet de contrer un peu les attaques de Pierre Ménès.

« Je travaille tous les jours pour répondre aux exigences du coach, et même si j'ai changé de poste d'une saison à l'autre, je donne le maximum pour y arriver. Tacler, c'est important. Je ne finis pas souvent au sol, je fais des tacles debout et ça permet de relancer proprement, donc ça fait toujours plaisir ! Je touche moins de ballons, mais à côté de ça, on est plus solide en défense. Gagner reste le plus important, et puis ça fait parler Pierre Ménès. Le coach a sa manière de voir le football. Il continue de nous l'apprendre tous les jours. Même si ça ne plaît pas à certains, comme Pierre, les résultats sont là. Cela nous énerve pas, au contraire. Quand on gagne 1-0, on est encore plus content », a balancé, dans le CFC, Rongier, qui peut aussi se réfugier derrière les résultats de Nantes, actuellement cinquième de Ligue 1 sans être étincelant dans le jeu.