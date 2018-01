FCN : Ranieri n'est pas encore alarmiste à Nantes

Dans : FC Nantes, Ligue 1, Bordeaux.

Claudio Ranieri, entraîneur du FC Nantes, après la défaite contre Bordeaux (0-1) : « Bordeaux était un peu énervé avant le but et nous l'étions après le but. Après la mi-temps, je voulais un attaquant de plus. Mais nous n'avons pas frappé au but. Nous n'avons eu une occasion d'égaliser qu'à la 93e. On doit féliciter Bordeaux. Je suis plus déçu du match à Toulouse que ce soir. J'ai voulu avoir des joueurs un peu plus frais étant donné que nous jouons tous les trois jours. Mais nous n'avons pas joué pour frapper. Bordeaux a mieux joué que nous. Je suis déçu pour les supporters. Nous avons lutté. On doit réagir immédiatement en Coupe. Il y a des moments où tout va bien. En ce moment, ça va moins bien. On doit être plus attentifs, plus compact ».