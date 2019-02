FCN : Nantes joue le maintien, Halilhodzic est désolé de le dire

Dans : FC Nantes, Ligue 1.

Dimanche, le FC Nantes pensait pouvoir renouer avec la victoire contre Nîmes, les Canaris rentrant à la pause avec deux buts d'avance. Mais en seconde période, la formation de Vahid Halilhodzic a été balayée par les Gardois qui ont marqué quatre buts sur leurs quatre tirs tentés. Une défaite qui laisse Nantes à la 15e place du classement avant de jouer un match en retard mercredi à Caen. Une rencontre face à une formation normande à la dérive que devra impérativement gagner le FCN sous peine de voir la zone rouge se rapprocher dangereusement. Alors, ce lundi, l'entraîneur nantais a clairement dit les choses, ne cherchant pas à faire croire que son équipe était tranquille à ce stade de la saison.

« J’ai eu une réunion ce matin avec les joueurs. Je les ai laissé parler, je leur ai demandé des explications. Ils ont parlé d'insuffisance, de manque d'organisation et de responsabilité, de ne pas avoir joué ensemble. Il faut que chacun prenne ses responsabilités et se réveiller. On ne peut pas se permettre de rester comme ça. Mes joueurs ne sont pas habitués à jouer le maintien. Pourtant, on le joue. (...) Je suis triste pour nos supporters, la première mi-temps contre Nîmes a été bonne. Après, ça a été une désorganisation totale (...) Il faut que chacun prenne ses responsabilités et moi le premier. J'aurais d'ailleurs du être plus sur la ligne de touche à replacer, recadrer », a reconnu l'entraîneur du FC Nantes, qui assume ses erreurs.