FCN : Nantes discute avec le Barça pour le remplaçant de Dubois

Dans : FC Nantes, Mercato, Liga.

Le FC Nantes a encore et toujours un penchant pour le Portugal, d’autant plus avec son nouvel entraineur Miguel Cardoso, qui connaît très bien le championnat lusitanien.

Pour remplacer Léo Dubois, parti à Lyon, les Canaris espèrent ainsi faire un gros coup en recrutant Douglas. Le Brésilien évolue ni plus ni moins qu’au Benfica Lisbonne, mais appartient au FC Barcelone. Le club catalan l’avait recruté en 2014 alors qu’il était l’étoile montante de Sao Paulo, mais Douglas n’a jamais réussi à s’imposer en Espagne, ni lors de ses différents prêts.

Une relance en France ? Le FCN y croit puisque des discussions ont été entamées avec le champion d’Espagne annonce Ouest-France. Le but premier serait de conclure un prêt sans option d’achat, ce qui semble compromis pour un joueur qui n’a plus qu’un an de contrat. Néanmoins, le quotidien régional est optimiste et annonce que le dossier est « en bonne voie », ce qui laisse entendre qu’un arrangement capable de satisfaire tout le monde est en passe d’être trouvé.