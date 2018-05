FCN : Gourvennec, la grosse surprise de Nantes au mercato ?

Dans : FC Nantes, Mercato, Ligue 1, Bordeaux.

Après six mois exceptionnels, le FC Nantes de Claudio Ranieri s’est totalement écroulé depuis le début de l’année 2018.

L’équipe de Waldemar Kita ne disputera donc pas l’Europa League la saison prochaine. Une réelle déception puisque les Canaris ont longtemps occupé la 5e place du championnat cette saison. Désormais, la direction du club de Loire-Atlantique peut se concentrer sur la saison prochaine, et il y a du pain sur la planche. En effet, Claudio Ranieri va quitter le FC Nantes, un an après son arrivée. Et la priorité de l’état-major nantais est bien évidemment de lui trouver un remplaçant.

Dans ses colonnes, le quotidien Ouest-France dresse un portrait de l’entraîneur recherché par les dirigeants de Nantes. Selon le journal régional, Waldemar Kita souhaite recruter un coach « quadragénaire ayant un solide réseau ou une bonne connaissance des joueurs de Ligue 1 ». La priorité irait à un entraîneur étranger. Cependant, un Français a la cote auprès des dirigeants de l’actuel 10e de Ligue 1 : Jocelyn Gourvennec. L’ancien entraîneur de Bordeaux « fait partie des profils étudiés » par l’état-major du club. Une piste qui a de quoi séduire en interne. Reste à voir si elle fera l’unanimité chez les supporters, désormais habitués aux coachs étrangers après Sergio Conceiçao et Claudio Ranieri…