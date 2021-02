Nantes : Domenech viré, Kombouaré le remplace !

Dans : FC Nantes.

Les événements se précipitent au FC Nantes où Raymond Domenech va céder sa place à Antoine Kombouaré sur le banc d'entraîneur.

Pour un coup de tonnerre c'est un coup de tonnerre. Alors qu'il était à l'écart de son équipe en raison de deux tests PCR aux résultats différents, Raymond Domenech a appris que Waldemar Kita ne voulait plus de lui comme entraîneur, un mois et demi seulement après sa signature au FC Nantes. Ce mercredi, Ouest-France et TéléNantes annoncent que l'ancien sélectionneur est débarqué de son poste et que l'identité de son successeur est déjà connu. En effet, alors que plusieurs noms circulaient pour remplacer Raymond Domenech, Waldemar Kita a choisi un technicien qui risque encore de faire du bruit, puisqu'il s'agit d'Antoine Kombouaré.

Sans poste depuis qu'il avait été viré en janvier 2020 du TFC, après seulement quelques mois sur le banc, et alors que Toulouse était dernier de Ligue 1, l'ancien joueur emblématique du FC Nantes va donc tenter de sauver la place des Canaris dans l'élite. Un challenge assez énorme puisque le FC Nantes n'a plus gagné le moindre match de Ligue 1 depuis des mois et pointe désormais à la 18e place du classement.