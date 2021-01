FCN : Domenech incompétent, Larqué accuse

Dans : FC Nantes.

Ce mercredi soir, Raymond Domenech va effectuer ses grands débuts sur le banc du FC Nantes à l’occasion de la réception du Stade Rennais.

Un derby encore plus scruté que d’habitude. Une grosse semaine après sa prise de fonctions, Raymond Domenech va effectuer ses premiers pas en Ligue 1 avec le FC Nantes ce mercredi, face au Stade Rennais. Un match qui sera évidemment très observé au vu de la curiosité suscitée par le retour de l’ancien sélectionneur de l’Equipe de France au premier plan. Accueilli de manière peu chaleureuse en Loire-Atlantique, le technicien de 68 ans essuie de nombreuses critiques ces derniers jours. Au micro de RMC, Jean-Michel Larqué n’a pas pris de gants pour critiquer celui qu’il ne considère pas comme un bon entraîneur… bien au contraire.

« C’est le phénix qui renaît de ses cendres » a ironisé l’ancien joueur de Saint-Etienne, avant de démolir Raymond Domenech. « Je l’ai vu en tant que formateur, moi. Il passait devant l’estrade, prenait la porte de gauche pour sortir à la porte de droite. Et ça prenait à peu près quinze secondes. Il ne faisait pas grand-chose, déjà, a taclé Jean-Michel Larqué. Je veux bien qu’on soit tolérant avec ce garçon, il a eu des pépins sur le plan personnel et je compatis. Ce qui est ennuyeux, c’est qu’on ait supprimé le poste de responsable de la billetterie de la Fédération française de football, et qu’à ce titre-là, il ne peut plus revendre les billets. C’est un petit peu ennuyeux s’il cherchait une reconversion » a lâché Jean-Michel Larqué, faisant référence au Mondial 1994 durant lequel Raymond Domenech avait été arrêté par la police locale alors qu’il revendait des billets du match Bolivie-Corée du Sud pour le compte de la Fédération française de football. Des critiques qui ne passeront pas inaperçues à quelques heures du premier match de Raymond Domenech avec Nantes…