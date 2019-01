FCN : Cardiff bloque le paiement à Nantes du transfert d'Emiliano Sala

Dans : FC Nantes, Premier League.

Tandis que les proches d'Emiliano Sala ont lancé une campagne de crowfundig afin de financer la relance des recherches de l'avion où l'attaquant avait pris place, la polémique enfle de l'autre côté de la Manche. En effet, The Telegraph affirme ce samedi que le club gallois a décidé de geler le premier paiement qui devait être fait par Cardiff au FC Nantes pour le transfert d'Emiliano Sala, lequel avait été officialisé il y a une semaine jour pour jour. Et le quotidien anglais précise dans le même temps que les dirigeants de Cardiff n'avaient assuré auprès de la Lloyd's le joueur que pour la moitié de la valeur de la transaction, qui était de plus de 30ME avec les salaires et la commission de l'agent inclus.

Si Cardiff a pris cette décision, c'est que le club souhaite en savoir plus sur les conditions et l'organisation de ce déplacement aller-retour d'Emiliano Sala, estimant que certains zones d'ombre devaient être éclaircies compte tenu des nombreuses révélations notamment sur le pilote de l'avion qui devait transport l'attaquant de Nantes à Cardiff. Cependant, les dirigeants gallois ont fait savoir que dès qu'ils en sauront plus sur les responsabilités des unes et des autres, il débloqueront le paiement prévu au FC Nantes. Ce drame risque hélas de tourner au sordide.