FCN : Au service de Ranieri, Dubois kiffe son rôle à Nantes

Dans : FC Nantes, Ligue 1.

Capitaine du FC Nantes cette saison, Léo Dubois est clairement un cadre de l’effectif de Claudio Ranieri en ce début de championnat.

Le latéral de 23 ans a été défini comme le patron du vestiaire par l’ancien manager de Leicester. Un rôle qui ne déplaît pas au principal intéressé, qui avoue s’être pris au jeu. « Dans le vestiaire, il y a beaucoup de joueurs avec qui j'ai évolué en jeunes. J'essaie de faire le lien entre les joueurs et le coach, et inversement. C'est un rôle qui me plait, ce n'est pas compliqué, mais toutes les tâches sont facilitées par la compréhension de chacun » a-t-il expliqué sur les antennes de SFR Sport. Néanmoins, un temps d’adaptation a été nécessaire…

« J'ai pris mes marques et je continue à les prendre, je ne suis pas quelqu'un qui prend les devants spontanément. Il m'a fallu le temps de m'adapter, et au fur et à mesure, 'l'expérience' prend le dessus. Certains m'écoutent, et d'autres ne sont pas réceptifs, je le vois. Mais c'est mon rôle de discuter. Depuis le début de la saison, on a eu un ou deux petits problèmes comme dans tous les clubs. Mon rôle, c'est de prendre la parole avant l'entraînement, en regroupant tout le monde dans le vestiaire. J'ai pris mon rôle pour faire passer des messages » a lancé celui qui s’est notamment fait remarquer pour son but exceptionnel inscrit à Strasbourg il y a quelques semaines. Désormais, l’objectif pour le capitaine du FC Nantes sera de continuer à performer sur le terrain pour taper à la porte de plus grosses écuries et pourquoi pas un jour à celle des Bleus, pas franchement riches en ce qui concerne les latéraux…