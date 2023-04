Avec Sissoko Nantes avait perdu sa Coupe avant de la jouer

Dans : FC Nantes.

Par Mehdi Lunay

Nantes a pris une claque samedi soir (5-1), ratant un possible doublé en coupe de France. C'est d'autant plus dommage pour Moussa Sissoko, absent la saison passée et dont le palmarès personnel reste désespérément vierge.

Même stade, même enjeu et soirée pourtant radicalement opposée pour le FC Nantes. Un an après leur superbe triomphe contre Nice 1-0 en finale de la coupe de France, les Canaris n'ont pas su conserver leur titre dans l'épreuve centenaire. Ils ont même été balayés 5-1 par une belle équipe de Toulouse. La déception est présente chez les Nantais même si la plupart d'entre eux étaient là un an avant et ont donc pu connaître le sacre de 2022. Ce n'est toutefois pas le cas de tous, par exemple Moussa Sissoko. L'ancien milieu de l'Equipe de France n'est pas un homme très heureux question palmarès.

Sissoko a perdu toutes ses finales

Le joueur formé à Toulouse peut même être considéré comme un chat noir. Il n'a jamais gagné le moindre titre dans toute sa carrière. Le joueur de 33 ans a quand même évolué à Toulouse, Newcastle, Tottenham, Watford, à Nantes et 71 fois en Equipe de France. La défaite de samedi est sa cinquième en cinq participations à une finale.

Moussa Sissoko a perdu les 5 finales qu’il a disputées dans sa carrière 😩



🇫🇷 Euro 2016

🇪🇺 Ligue des Champions 2019

🇪🇺 Carabao Cup 2021

🇫🇷 Trophée des Champions 2022

🇫🇷 Coupe de France 2023 pic.twitter.com/JYrsQUc95E — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) April 29, 2023

Il a notamment échoué en finale de la Ligue des champions en 2019 avec Tottenham contre Liverpool, provoquant le penalty sur le premier but des Reds. Il a aussi été vaincu en finale de la coupe de la Ligue anglaise avec les Spurs, en 2021, contre Manchester City (1-0). Cette saison, il était dans le onze nantais battu au trophée des champions par le PSG 4-0. Le Stade de France ne lui réussit guère. Outre la défaite de samedi, Moussa Sissoko était de l'Equipe de France battue en finale de l'Euro 2016 par le Portugal. Autant dire que, sur une finale, mieux vaut jouer contre Moussa Sissoko qu'avec.