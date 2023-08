Alban Lafont craint une blessure sérieuse

Dans : FC Nantes.

Par Claude Dautel

Sorti sur civière lors du match entre le FC Nantes et le TFC, Alban Lafont a été aussitôt hospitalisé. Ce dimanche soir, le gardien de but donne de ses nouvelles et elles ne sont pas très bonnes.

Victime d’un choc avec Zakaria Aboukhlal, mais également le poteau de son but, sur l'égalisation de Toulouse, Alban Lafont a été contraint de quitter ses coéquipiers peu après l’heure de jeu. Visiblement sonné et touché aux cervicales, c’est dans une civière que le gardien de but de 24 ans a été transporté dans une ambulance, qui a pris la destination d’un hôpital nantais. Pour l’instant, le FC Nantes n’a pas communiqué d’informations précises sur la nature de la blessure du portier tricolore, mais ce dernier a envoyé un message ce dimanche soir qui n’est pas de nature à rassurer ses supporters. « Bonsoir à tous, vous l’avez probablement vu le choc d’aujourd’hui était assez violent et je pense que c’est sérieux malheureusement… en attendant un diagnostic et d’en savoir plus pour la suite je voulais déjà vous dire merci pour vos messages, et on se dit à bientôt », a indiqué Alban Lafont.