Officiel : Tchouaméni quitte Bordeaux et signe à Monaco

Dans : Monaco.

L'AS Monaco a officialisé mercredi soir la signature d'Aurélien Tchouaméni en provenance des Girondins de Bordeaux jusqu'en juin 2024.

« Nous sommes très heureux d’accueillir Aurélien Tchouaméni à l’AS Monaco. C’est un joueur que nous suivons depuis longtemps et qui a démontré beaucoup de qualités sous les couleurs de Bordeaux. Son arrivée s’inscrit dans notre stratégie de progression de joueurs à fort potentiel. Aurélien va pouvoir poursuivre ici son développement tout en apportant sa contribution à l’équipe », a indiqué Oleg Petrov après la signature du milieu de terrain de 20 ans.

De son côté, Aurélien Tchouaméni a évidemment confié son plaisir de rejoindre l'AS Monaco. « Je suis très heureux de rejoindre l’AS Monaco, un grand club du championnat français. J’ai hâte de rencontrer le staff et mes nouveaux coéquipiers. Je vais tout faire pour prendre mes marques le plus rapidement possible et aider l’équipe à atteindre ses objectifs » a indiqué le désormais ancien joueur des Girondins de Bordeaux.