Officiel : Krépin Diatta signe à Monaco pour 16 ME !

Dans : Monaco.

Dans les petits papiers depuis quelques heures, l’arrivée de Krépin Diatta à l’AS Monaco est désormais officielle.

En effet, ce jeudi soir, le club de la Principauté a annoncé le transfert de l'international sénégalais. « Le club de la Principauté et le champion en titre belge ont trouvé un accord pour le transfert du jeune ailier international sénégalais, désormais lié avec l’AS Monaco jusqu’en juin 2025. Capable d’évoluer sur l’ensemble du flanc droit mais aussi au poste d’ailier gauche, Krépin Diatta (1,75m) rejoint la Ligue 1 après avoir disputé une saison au sein de l’élite norvégienne, à Sarpsborg 08 (2017), puis trois années en Jupiler Pro League », explique l’ASM dans un communiqué.

Acheté 16 millions d’euros, Diatta est heureux d’arriver à Monaco. « Je suis très heureux de m’engager avec l’AS Monaco et d’avoir la possibilité de progresser dans un club reconnu et ambitieux du championnat de France dont tout le monde connaît l’histoire. J’ai hâte de découvrir ce nouvel environnement et de travailler dur avec mes nouveaux coéquipiers pour rendre au club la confiance qu’il m’a accordée », a lancé le nouvel attaquant de l’ASM, qui cherchera donc à ramener le club du Rocher sur le podium du championnat.