Monaco ‍: Ben Yedder mis en examen

Dans : Monaco.

Par Guillaume Conte

Soupçonné dans une histoire d’agression sexuelle le mois dernier, Wissam Ben Yedder a été mis en examen ce vendredi.

Le joueur de Monaco a été placé sous contrôle judiciaire est accusé de viol, tentative de viol et agression sexuelle, assure Nice Matin, qui a eu confirmation de cette information auprès du Parquet de Nice. L’attaquant de 32 ans s’est vu imposer une caution de 900.000 euros et reste dons sous surveillance de la justice pour une plainte déposée par deux jeunes femmes qui était sorti avec le joueur et une autre personne.