Mercato : Monaco lâche 60 ME pour Mauro Icardi !

Bon dernier du championnat de France après deux journées, Monaco vit un départ compliqué, à l’image de sa saison dernière.

Pour conjurer le mauvais œil et repartir de l’avant dans un nouveau projet, le club de la Principauté a décidé de se montrer actif sur le marché des transferts. Après avoir recruté Wissam Ben Yedder (40 ME) et Henry Onyekuru (13,5 ME) la semaine dernière, l’ASM ne veut pas s'arrêter en si bon chemin. Et ce lundi, Raisport sort une véritable bombe autour du mercato monégasque. Selon le média italien, Monaco a effectivement offert un deal XXL pour Mauro Icardi. Suite à un dernier exercice compliqué à l’Inter Milan, l’avant-centre de 26 ans est sur le marché.

S’il rêve toujours de partir à la Juventus, l’international argentin pourrait bien se laisser tenter par ce nouveau challenge français. Tout simplement parce que la formation du Rocher lui propose un contrat de cinq ans assorti d’un salaire annuel de 12 ME net. Pour l’instant, Wanda Nara, la femme et agent d’Icardi, n’a pas fermé la porte. L’Inter, de son côté, pousserait d’ailleurs pour ce transfert. Car les Intéristes ne veulent pas renforcer un concurrent italien, et disposent déjà d’un accord avec l’ASM sur la base d’un transfert de 60 ME. Reste à savoir si cette offre fera mouche dans l’esprit d’Icardi, qui pourrait alors devenir le successeur de Radamel Falcao, en partance pour Galatasaray.