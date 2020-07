Mercato : Aurier en L1, la surprise XXL de l’été ?

Dans : Monaco.

Régulièrement utilisé par José Mourinho à Tottenham cette saison, Serge Aurier n’est pas certain pour autant de poursuivre l’aventure chez les Spurs.

Et si l’avenir de l’ancien défenseur du PSG s’écrivait en Ligue 1 ? L’information est totalement inattendue, mais Sky Sports affirme ce jeudi que l’AS Monaco est sérieusement intéressée par le profil de l’international ivoirien afin de renforcer sa défense au mercato estival. Nouveau directeur sportif de l’ASM, en poste depuis moins d’un mois et qui est passé par Tottenham entre 2014 et 2016, Paul Mitchell apprécie grandement le profil de Serge Aurier.

Monaco sur les rangs pour Aurier

Profitant du départ de Kieran Trippier à l’Atlético de Madrid l’été dernier, l’ex-latéral du Paris Saint-Germain a joué 35 matchs cette saison, pour un total flatteur de 2 buts et de 8 passes décisives toutes compétitions confondues. Des chiffres qui ne devraient pas vraiment inciter José Mourinho à pousser en faveur d’un départ de Serge Aurier. Toutefois, l’Ivoirien a suscité quelques polémiques en dehors des terrains depuis sa signature à Tottenham, notamment lors de la pandémie de coronavirus, où il n’a pas respecté le confinement à la lettre. Reste maintenant à voir si l’AS Monaco aura les moyens financiers de convaincre à la fois Tottenham, mais également le joueur. Car en Angleterre, Serge Aurier dispose d’un salaire très important. Surtout, son contrat avec les Spurs n’expire qu’en juin 2022. Autant dire que pour l’ASM, il faudra réunir une somme d’argent très importante pour boucler le transfert de l’ancien Parisien, et d’assumer ses émoluments importants…