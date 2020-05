Ang : Troisième avertissement pour Aurier, Tottenham voit rouge

Dans : Premier League.

Du côté de Tottenham, on commence à se lasser du comportement de Serge Aurier qui pour la troisième fois n'aurait pas respecté les règles du confinement.

L’entraînement a repris depuis cette semaine en Premier League, mais ce mercredi c’est Serge Aurier qui fait parler de lui. Le défenseur de Tottenham, qui avait déjà été pris deux fois par la patrouille pour ne pas avoir respecté le confinement et la distanciation sociale, a encore une fois enfreint les règles afin de se faire couper les cheveux. Et fidèle à ses habitudes, Serge Aurier a diffusé la photo de la venue d’un coiffeur à son domicile, alors que les règles interdisent que des personnes qui ne vivent pas à son domicile puissent y accéder. Sky Sports News indique que le club londonien a pris le dossier en main et pourrait coller une amende record à l’ancien défenseur du Paris Saint-Germain.