Officiel : 55ME et Fabinho signe à Liverpool et pas au PSG !

Dans : Monaco, Mercato, Ligue 1, Premier League, PSG.

Durant tout le mercato 2017 Fabinho avait été cité comme proche du Paris Saint-Germain, mais finalement le milieu défensif était resté à Monaco, ce qui l'avait un peu perturbé en début de saison. Mais ce lundi soir, dans un communiqué, l'AS Monaco a annoncé qu'un accord avait été trouvé avec Liverpool pour un transfert de Fabinho à partir du 1er juillet.

Pour obtenir gain de cause dans ce dossier, le récent finaliste de la Ligue des champions aurait accepté de payer 50ME plus 5ME de bonus. Tout cela alors que ce week-end encore on évoquait la possibilité d'un transfert de Fabinho à l'Atlético Madrid, le joueur monégasque ayant été vu dans la capitale espagnole.

Agé de 24 ans, le joueur brésilien est arrivé en 2013 à l'AS Monaco sous forme de prêt en provenance du club portugais de Rio Ave, avant de signer définitivement pour 6ME avec le club monégasque deux ans plus tard. Fabinho était encore lié avec Monaco jusqu'en 2021.