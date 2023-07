L'AS Monaco a trouvé son entraîneur en Autriche

Dans : Monaco.

Par Claude Dautel

Quelques semaines après avoir limogé Philippe Clément, l'AS Monaco s'apprête à nommer Adi Hütter au poste d'entraîneur. Le technicien autrichien avait été remercié il y a un an par le Borussia M'Gladbach.

Monaco n'étant pas en course pour un ticket européen cet été, le club de la Principauté, longtemps sur le podium de Ligue 1, s'étant totalement écroulée (1 nul et 6 défaites lors des 7 derniers matchs), les dirigeants de l'ASM ont pris leur temps pour désigner le successeur de Philippe Clément. Mais, ce samedi, plusieurs sources annoncent que c'est Adi Hütter, libre depuis mai 2020 et son limogeage de M'Gladbach qui va s'installer sur le banc monégasque. Agé de 53 ans, et formé à l'école RedBull, le technicien né en Autriche a notamment entraîné Salzbourg (2014-2015), les Young Boys Berne (2015-2018), l'Eintracht Francfort (2018-2021) et le Borussia Mönchengladbach (2021-2022). Il reste encore quelques détails à finaliser, mais l'officialisation ne devrait plus trop tarder du côté de la Turbie, puisque l'AS Monaco reprend l'entraînement le lundi 3 juillet.