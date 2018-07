ASM : Une recrue défensive à 20 ME, Monaco n'a peur de rien

Dans : Monaco, Mercato, Bundesliga.

Comme l’été dernier, pour trouver les clubs les plus actifs en ce qui concerne le marché des transferts, il faut se tourner vers Lille et… l’AS Monaco.

Le club de la Principauté saute sur tout ce qui bouge, surtout si c’est jeune et prometteur. La presse allemande évoque ainsi l’intérêt du club de la Principauté pour Benjamin Henrichs, qui s’est fait remarquer du côté du Bayer Leverkusen. Le latéral droit de 21 ans sort de deux saisons solides à la BayArena et a même connu des premières apparitions dans le groupe de la Mannschaft lors de la Coupe des Confédérations en 2017.

Voilà de quoi faire monter sa cote puisque, Kicker annonce que Leverkusen ne serait prêt à lâcher son défenseur que pour une somme de 20 ME. Pas vraiment un problème pour Monaco, qui a les moyens de dépenser après ses grosses ventes estivale, et cherche surtout un arrière droit capable de compenser un éventuel départ à ce poste. Une offre à hauteur de 15 ME est pour le moment à l'étude sur le Rocher. De son côté, Benjamin Henrichs possède également une qualité supplémentaire puisqu’il a parfois été aligné comme milieu de terrain dans son club, une polyvalence qui séduit visiblement l’ASM, pour le moment seule sur le coup.