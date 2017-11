ASM-PSG : Siffler Mbappé ? Monaco doit éviter cette honte

Dans : Monaco, Ligue 1, PSG.

Parti de l'AS Monaco pour rejoindre le PSG lors du dernier mercato, Kylian Mbappé va retrouver ce dimanche soir le stade Louis II mais cette fois sous le maillot parisien. Et l'accueil pourrait être piquant pour l'ancien chouchou de Monaco, certains supporters n'ayant pas digéré le départ de Mbappé pour Paris. Car même si ce dernier avait fait une superbe lettre à destination de l'ASM et de ses supporters après sa signature au PSG, la rancune pourrait être tenace du côté de la Principauté.

Dans Le Parisien, on espère tout de même que les fans monégasques n'iront pas trop loin avec l'attaquant international tricolore du Paris Saint-Germain. « Son départ pour le PSG, au terme d’un été agité, a été diversement apprécié et parfois mal interprété par les fans de l’ASM. Le jeune prodige de 18 ans leur avait écrit une lettre début septembre pour tenter de solder le différend. Suffira-t-elle à apaiser les rancoeurs et à rendre un hommage mérité à cet enfant du club, auteur d’une saison passée fantastique (26 buts) ? Ou les sifflets déjà entendus lors de sa dernière à Louis-II seront ils de nouveau de la partie ? Avouons que les fans monégasques n’en sortiraient pas grandis », écrit Frédéric Gouaillard, qui sait que le risque existe d'entendre des quolibets à destination de Kylian Mbappé.