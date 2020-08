ASM : Monaco pigeonné par Tottenham au mercato ?

Dans : Monaco.

Très ambitieuse cet été en vue de remettre le club dans le haut du pavé, l’AS Monaco cherche à se renforcer à quasiment tous les postes.

Et contrairement à ce qui se faisait par le passé, l’idée n’est pas forcément d’aller chercher des jeunes pépites en masse pour voir qui allait exploser. Des joueurs déjà bien connus sur le plan européen sont courtisés, à l’image de Luka Jovic ou de Mario Gotze, et désormais de Serge Aurier. Le latéral ivoirien formé à Lens, et passé ensuite par Toulouse et le PSG, reste un mystère à Tottenham, où José Mourinho lui a accordé sa confiance avec une certaine régularité, sans être convaincu par ses performances. Résultat, les Spurs l’ont mis sur la liste des transferts, avec toutefois un message peu avenant pour ceux qui cherchent à le recruter.

Le Daily Mirror annonce que le Milan AC et l’AS Monaco sont venus aux renseignements. En guise de réponse, ils ont pu entendre que l’international ivoirien était bien disponible pour un transfert, mais pour 39 ME. Une sacrée somme pour celui qui avait été cédé 25 ME par le PSG à Tottenham en août 2017, et aurait donc vu sa valeur grimper de manière vertigineuse. Même si le montant annoncé sert probablement de bases à des négociations, le point de départ est extrêmement élevé, et a de quoi rebuter une formation de la Principauté qui a récupéré dernièrement Djibril Sidibé après son prêt à Everton.