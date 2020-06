ASM : Monaco l'a trompé, Adrien Silva sidéré

Dans : Monaco.

Attendant une offre de contrat de la part de l'AS Monaco, Adrien Silva a été renvoyé brutalement à Leicester. Il a du mal à comprendre.

Cette semaine, l’AS Monaco a communiqué une liste de joueurs qui quittent le club de la Principauté, et dans cette liste on trouve Adrien Silva, l’international portugais prêté par Leicester, avec qui il a encore un an de contrat. Visiblement, le joueur de 31 ans ne s’attendait pas à partir de Monaco où il était arrivé lors du mercato hivernal 2019, alors que l’équipe était dernière de Ligue 1 et que Leonardo Jardim venait de remplacer Thierry Henry sur le banc. Se confiant sur le site de France-Football, Adrien Silva admet avoir du mal à comprendre l’attitude des dirigeants monégasques concernant le projet qu’ils souhaitent mettre en place sur le Rocher.

Et le milieu de terrain portugais de faire part de son étonnement face aux choix faits par la direction de l’ASM. « Ce qui vient de se passer vient une nouvelle fois de me prouver que rien n'était jamais acquis dans le foot. En tout cas pas avant que les choses soient couchées sur papier. Monaco avait émis le souhait de me garder en tant que cadre au sein de son prochain effectif. C'est en tout cas ce que les dirigeants m'avaient indiqué. Mais pendant la crise, le club m'a fait part de son changement de décision. C'est quelque chose qui m'a... surpris (…) Peut-être que le projet a changé ? Je ne sais pas. Je ne sais pas pour quel projet ils ont opté... Beaucoup de cadres sont partis. Je ne sais pas vraiment quelle direction est en train de prendre le club et quels seront ses nouveaux objectifs », explique Adrien Silva, qui va donc repartir à Leicester, même si le club anglais aura probablement l’intention de le vendre lors du mercato puisqu’il ne lui reste plus qu’un an de contrat.