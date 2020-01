ASM : Monaco et Slimani prennent tout le monde à contre-pied

Dans : Monaco.

Mécontent de sa situation à Monaco, Islam Slimani était annoncé sur le départ en Angleterre. Mais finalement, l’attaquant algérien et ses dirigeants se sont réconciliés.

Le changement d’entraîneur a tout fait basculer pour Islam Slimani. Etincelant sous les ordres de Leonardo Jardim, l’attaquant prêté par Leicester City a inscrit 7 buts et délivré 8 passes décisives en 13 matchs de Ligue 1. De quoi mériter un statut de titulaire indiscutable à Monaco. Seulement voilà, le licenciement du Portugais au profit de Robert Moreno ne fait pas les affaires de l’international algérien, désormais remplaçant dans la hiérarchie de l’Espagnol. Un traitement injuste selon Slimani, qui a envisagé d’interrompre son prêt. Il faut dire que des clubs anglais, et pas n’importe lesquels, seraient intéressés par son profil. En effet, Manchester United et Tottenham auraient pris des renseignements.

On pouvait donc s’attendre à un départ avant la fin du mercato vendredi soir. Mais contre toute attente, le complice de Wissam Ben Yedder devrait finalement terminer la saison sur le Rocher. Le quotidien Nice-Matin nous apprend que la direction, représentée par le vice-président Oleg Petrov, refuse de libérer l’avant-centre de 31 ans. Et de son côté, le magazine Onze Mondial affirme que le joueur s’est entendu avec ses supérieurs pour rester. Si les deux parties sont apparemment réconciliées, reste à savoir si le Fennec parviendra à calmer le jeu avec son nouveau coach, qui réserve la pointe de son attaque à Ben Yedder dans son 4-3-3.