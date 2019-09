ASM : La L1 est faible, Cesc Fabregas va droit au but

Dans : Monaco, Ligue 1.

Ancien grand joueur de Chelsea, Arsenal ou encore Barcelone, Cesc Fabregas évolue en Ligue 1 depuis plus de six mois. Du côté de l’AS Monaco, l’international espagnol a découvert un nouveau championnat et le moins que l’on puisse dire, c’est que cela le change de la Premier League ou de la Liga. Dans un entretien accordé à AS, le n°4 de Monaco a ainsi expliqué que la L1 était à des années lumières des championnats majeurs, et que le niveau tactique y était relativement faible. Ça, c’est dit…

« La Premier League et La Liga sont sur une autre planète par rapport à la Ligue 1. Mais des talents importants et individuels sortent toujours de France. Les grands clubs européens viennent recruter ici. De toute évidence, le PSG est clairement le dominateur même s’il perd parfois. L'année dernière, par exemple, ils ont perdu quatre matchs consécutifs. Normalement, ils sont assez sereins. C'est une ligue très physique, avec beaucoup de coups, il n'y a pas de contrôle des matchs, ce sont des rencontres folles…. Je pense que tactiquement, cela peut beaucoup s’améliorer » a balancé un Cesc Fabregas tout sauf charmé par notre bonne vielle Ligue 1.