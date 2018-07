ASM : L'étonnante short-list de Monaco avec Gignac pour l'après-Falcao

Dans : Monaco, Mercato, Foot Mondial, Serie A.

Alors que Radamel Falcao est annoncé sur le départ durant ce mercato estival, l'AS Monaco a déjà deux attaquants dans le viseur.

Le marché tout feu, tout flamme du club de la Principauté n'est pas encore fini, loin de là. Outre le recrutement de jeunes pépites, comme Geubbels ou Pierre-Gabriel, l'ASM a également acheté des tauliers en puissance comme Barreca et Aholou. De plus, Golovin va venir remplacer Moutinho dans l'entrejeu. Mais ce ne sera pas tout pour cet été, car suite aux départs de deux titulaires, avec le transfert de Lemar à l'Atlético pour 70 ME et celui de Fabinho à Liverpool pour 45 ME, Monaco pourrait perdre Radamel Falcao. Cinq saisons après son arrivée sur le Rocher, le buteur colombien aimerait changer d'air à 32 ans. Pour cela, il dispose de pistes en MLS et en Chine. Ce qui signifie donc qu'il a une chance de partir. Par conséquent, l'ASM prépare déjà la succession de son capitaine.

Et selon Le 10 Sport, Monaco s'intéresse à André Silva et à... André-Pierre Gignac. Si le dossier de l'attaquant portugais de 22 ans rentre parfaitement dans le projet monégasque, sachant qu'il est promis à un grand avenir malgré quelques difficultés au Milan AC, celui de l'ancien Marseillais est clairement inattendu. Très bien chez les Tigres au Mexique, APG ne pense pas à un départ. Mais cet intérêt du Champion de France 2017 pourrait le faire changer d'avis ? Réponse dans les semaines à venir...