ASM : L'Espagne ou Monaco, Falcao a tranché au mercato

Dans : Monaco, Mercato, Ligue 1, Liga.

Titulaire contre Nice vendredi soir, Radamel Falcao a certainement disputé son dernier match sous les couleurs de l’AS Monaco.

En effet, courtisé en Espagne, l’international colombien a fait son choix. Selon les informations obtenues par Don Balon, le buteur de 33 ans va bel et bien quitter la Principauté au mercato. En Liga, où Radamel Falcao a brillé par le passé, deux clubs sont extrêmement intéressés : l’Atlético de Madrid, qui souhaite régénérer son attaque, notamment pour combler le futur départ d’Antoine Griemann, et le FC Valence. Pour l’heure, il semblerait que le « Tigre » de l’AS Monaco n’a pas encore fait son choix concernant sa future destination. Ce qui est certain en revanche, c’est que les fans monégasques peuvent oublier leur capitaine, à l’état d’esprit toujours irréprochable sur le Rocher…