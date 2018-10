ASM : Jardim vers la sortie, Petit est dégoûté du foot

Dans : Monaco, Ligue 1.

Seulement 18e de Ligue 1 après neuf journées, l’AS Monaco vit un début de saison catastrophique.

Egalement en difficulté en Ligue des Champions, le club de la Principauté n’a plus gagné depuis la 1ère journée de championnat. C’en est trop pour les dirigeants monégasques qui, malgré la confiance longtemps accordée à Leonardo Jardim, s’apprêtent à licencier leur entraîneur pourtant auteur de miracles sur le Rocher. De quoi dégoûter Emmanuel Petit, persuadé que le Portugais n’est pas le problème.

« Ça me choque, a réagi l’ancien Monégasque sur RMC. Compte tenu de son travail colossal à Monaco, du projet économique du club, de sa façon de faire grandir les recrues, de permettre à l'ASM d'engranger de grosses plus-values tout en gardant les objectifs sportifs... (...) Il y a beaucoup d'ingratitude dans le monde du football. L'urgence du résultat détermine souvent l'avenir d'un entraîneur. »

Les circonstances atténuantes de Jardim

« Ok, ça ne va pas bien à Monaco, ils sont relégables mais il y a quand même des circonstances atténuantes aggravantes. Je ne suis pas certain que Jardim en soit responsable, a estimé le consultant. Il est amputé de la moitié de son équipe tous les six mois, il doit rebâtir à chaque fois un projet sportif, une cohésion tactique, une entente entre les joueurs. Vous pouvez mettre n'importe qui, je ne pense pas qu'il aurait fait mieux que Jardim. Ça montre la dureté du monde du football. » Rappelons que le technicien pourrait être remplacé par le Français Thierry Henry.