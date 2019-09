ASM : Jardim menacé, une piste italienne activée !

Dans : Monaco, Ligue 1.

Dix-neuvième après la spectaculaire défaite face à Marseille dimanche soir (3-4), l’AS Monaco est déjà distancée par ses concurrents pour le podium (Lille, Marseille, Lyon), objectif officiel annoncé par Oleg Petrov. Assurément, Leonardo Jardim va vite devoir redresser la barre, car la patience de sa direction a des limites. La preuve, l’état-major de l’ASM planche déjà sur son recrutement et aurait activé une piste italienne, à en croire les informations obtenues par Sport Mediaset.

Celle-ci mène à Luciano Spalletti, âgé de 60 ans et désormais libre de tout contrat après son éviction de l’Inter Milan au profit d’Antonio Conte cet été. Monaco, qui ne compte que deux points après cinq journées de championnat (et 3 matchs à domicile), réfléchirait sérieusement à passer à l’offensive. Et donc à virer pour une seconde fois en un an le technicien portugais, qui semble il faut bien le dire, à court de solutions en ce début de saison.