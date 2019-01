ASM : Gelson Martins, le coup fumant de Monaco au mercato ?

Dans : Monaco, Mercato, Liga, Foot Europeen.

À la recherche d'un nouvel attaquant durant ce marché des transferts, l'AS Monaco envisage de faire ses emplettes à l'Atlético Madrid.

Non, le club de la Principauté n'est pas encore rassasié par ce mercato d'hiver. Suite aux venues de Naldo, Ballo-Touré, Vainqueur et Fabregas, l'ASM veut absolument renforcer un secteur offensif en manque de folie. Pour cela, l'équipe de Thierry Henry veut deux nouveaux joueurs : un avant-centre et un ailier. Alors que le numéro neuf pourrait être Michy Batshuayi, même si le Belge est toujours bloqué par Chelsea malgré sa volonté de rejoindre Monaco, le joueur de côté tant attendu n'est pas encore connu. Après avoir planché sur le dossier Kamano, en vain pour l'instant vu que Bordeaux réclame 30 millions d'euros pour lâcher son Guinéen, la formation du Rocher creuse d'autres pistes. Dont une nouvelle en Espagne.

Selon Marca, l'ASM s'intéresse effectivement à Gelson Martins. Remplaçant à l'Atlético, le joueur 23 ans se retrouve sur la liste des transferts, arrivé l'été dernier en provenance du Sporting CP. Martins se retrouve dans une situation délicate, son départ après la résiliation de son contrat étant contesté par le club portugais. Pas étonnant donc de voir qu'il est sur le marché des transferts à Madrid, surtout que les Colchoneros doivent faire de la place dans leur effectif offensif avant d'accueillir Alvaro Morata. Dans ce dossier Martins, Monaco serait donc le club le plus avancé. De quoi ravir Henry, qui pourrait alors faire une bonne affaire en recrutant un joueur talentueux et à faible coût.