ASM : Chelsea débarque en force dans le dossier Lemar !

Dans : Monaco, Mercato, Ligue 1, Premier League.

Tout proche de rejoindre Arsenal puis Liverpool en fin de mercato cet été, Thomas Lemar est finalement resté à Monaco.

Malgré quelques blessures, l’international français a réalisé de belles prestations en Principauté, ce qui n’a évidemment pas freiné les cadors de Premier League dans leur volonté de s’attacher les services du n°27 de l’ASM. Ainsi, The Sun affirme ce mardi que Chelsea est également très intéressé par un transfert de l’ancien joueur de Caen, dès cet hiver. Selon le tabloïd anglais, Antonio Conte aurait clairement fait savoir à ses dirigeants qu’il était nécessaire d’améliorer l’équipe en janvier.

Chelsea prêt à poser 100ME, mais...

Ainsi, des démarches ont été entreprises pour recruter Arturo Vidal en provenance du Bayern Munich. En plus du Chilien, l’ancien sélectionneur de l’Italie souhaite donc recruter Thomas Lemar, et pourrait y mettre le prix. En effet, les Blues pourraient s’aligner sur les propositions d’Arsenal et de Liverpool en fin de mercato estival. Pour rappel, celles-ci avaient atteint 100ME.

Un élément pourrait néanmoins faire hésiter Chelsea au moment de conclure le deal pour Thomas Lemar : ce dernier n’est pas éligible en Ligue des Champions pour la phase à élimination directe, puisqu’il a déjà joué dans cette compétition avec l’ASM. Cela fera-t-il reculer les Blues ? Rien n’est moins sûr avec la folie anglaise lors du mercato…