ASM : Ce club va dynamiter le mercato en Ligue 1

Dans : Monaco, Mercato, Ligue 1.

C’est bien connu et c’est surtout logique, les clubs qui marchent fort n’ont pas vraiment de besoins et de grosses attentes en ce qui concerne le mois de janvier. Demandez à Lille ou à Montpellier s’ils veulent chambouler leur effectif. En revanche, chez les derniers, c’est l’état d’urgence. Guingamp a déjà fait signer deux joueurs pour essayer de se sortir de cette mauvaise passe, tandis que Monaco devrait aussi frapper fort. Chez les agents de joueurs spécialisés sur le marché français, il ne fait aucun doute que l’AS Monaco va s'active comme rarement.

« Pour moi, l’AS Monaco sera l’agitateur numéro un de ce mercato d’hiver. Ils ont besoin de recruter au moins quatre ou cinq joueurs expérimentés pour arracher le maintien », a prévenu sur Foot Mercato Yvan Le Mée, persuadé que le club de la Principauté va complètement changer son angle d’attaque et ne plus faire venir des joueurs prometteurs, mais plutôt des renforts aguerris et capables d’encadrer le jeune effectif de Thierry Henry. Ce qui explique par exemple la rumeur envoyant Cesc Fabregas sur le Rocher.