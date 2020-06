ASM : Beckham légende du PSG, il se sent humilié

Dans : Monaco.

Laissé libre l’été dernier, Andrea Raggi en veut beaucoup à l’AS Monaco, dont il a porté les couleurs entre 2012 et 2019. Selon lui, le club monégasque a totalement oublié son parcours sur le Rocher.

Les cadres de l’AS Monaco s’en vont par la petite porte. Cette fois, c’est au tour du gardien Danijel Subasic de quitter le club de la Principauté en toute discrétion, et sans hommage à la hauteur de ce que le Croate a apporté pendant toutes ses années sur le Rocher. Lui qui a notamment connu la Ligue 2, le titre de champion de France et les beaux parcours en Ligue des Champions. De quoi dégoûter Andrea Raggi, non conservé à la fin de son contrat l’été dernier, et qui n’avait pas non plus été salué comme il l’aurait souhaité à sa sortie.

« Ça me fait mal de voir le club comme ça, je ne me retrouve plus dans ce qu'il dégage, a critiqué le défenseur dans les colonnes de Nice-Matin. Danijel Subasic vient de partir, c'est un monument de l'AS Monaco. Et il a eu droit à quoi ? Un "merci" sur Instagram. Beckham, il fait six mois au PSG, il part avec les haies d'honneur. Subasic, Dirar, même moi, on a eu droit à quoi ? Pas même quelque chose au stade. Rien. On nous a jetés à la poubelle. Ça fait mal au coeur. »

« Pas Thiago Silva ou Van Dijk mais... »

« Oui, j'aurais aimé une autre fin, a poursuivi l’Italien, remonté contre l’ancien directeur sportif. Vadim (Vasilyev) m'avait promis que ça ne se terminerait pas comme ça… Je ne suis pas Thiago Silva ou Van Dijk (rires) mais on m'a souvent dit, Vadim et Jardim, que je ne devais pas m'inquiéter. Et aujourd'hui je suis rentré en Italie, l'histoire s'est finie par un communiqué sur le site internet. C'est dur d'oublier quand on t'a tué comme ça, de tourner la page du jour au lendemain. Je le prends personnellement mais comment le prendre autrement ? Je l'aime ce club. » Apparemment, ce n'est pas réciproque...